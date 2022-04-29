Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну

США, Британия и Германия способны первыми напасть на Россию в случае начала Третьей мировой войны. Об этом пишет Daily Express.

Автор материала Лиам Дойл отметил, что подобный конфликт привёл бы к уничтожению жизни на Земле. По его словам, если он начнётся, то сверхдержавы будут использовать только самое масштабное и современное оружие.

"В случае возникновения конфликта Вашингтон первым бы применил ядерное оружие", — сказано в статье.

Журналист добавил, что Германия не является ядерной державой, однако она упоминается в соглашениях НАТО о совместном использовании такого оружия. Британия, пояснил Дойл, давно утратила свои военные позиции, но всё ещё имеет ядерный потенциал.

Корреспондент подчеркнул: сегодня "глобальная война" с применением ядерного оружия уже находится "в области возможного".

"Люди должны это понять", — заключил Дойл.