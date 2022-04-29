FT: Греция и ФРГ готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу из-за РФ

Германия и Греция заявили об увеличении поставок газа в Болгарию и Польшу. Такое решение было принято из-за недавнего заявления российского Газпрома о прекращении экспорта голубого топлива в эти страны.

Насколько намерены увеличить поставки газа греческие и немецкие компании, не уточняется. Однако, согласно информации, "процесс" уже запущен.

"Об этом говорит увеличение объёмов бронирования газовых мощностей на точке приёма-сдачи Кулата-Сидирокастро между Грецией и Болгарией и объёмов прокачки газа через Малнов, пункт пропуска между Германией и Польшей", — пишет Financial Times.

Ранее польские власти выступили с предложением покупать российский газ, но не напрямую, а реверсом через ФРГ.