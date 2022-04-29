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Автор Юлия Миленина

Пушков: покупка российского газа по реверсу из ФРГ противоречит риторике Польши

Мир

Польша начала получать российский газ по реверсу из ФРГ, что противоречит заявлениям Варшавы о ненужности голубого топлива из РФ. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил: власти Польши, отказавшись от поставок российского газа, сразу заказали топливо по реверсу из Германии. При этом объёмы энергоресурсов остались прежними.

"Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть?" — высказался Пушков.

Как подчеркнул сенатор, теперь Германия будет ещё больше нуждаться в поставках топлива из РФ. В ином случае, пояснил политик, ей не хватит реверса на Польшу.

27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Польшу и Болгарию, так как не получил платежи за топливо от компаний "Булгаргаз" и PGNiG в рублях. Поставки возобновятся, если страны перейдут на новый порядок оплаты.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
польша германия алексей пушков
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