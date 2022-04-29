Американский посол в России Джон Салливан в интервью CNN обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в "ядерном шантаже".
Поводом для столь резкого замечания стали слова российского министра о недопустимости ядерной войны. Отвечая на просьбу прокомментировать сказанное Лавровым, Салливан сказал буквально следующее:
"Мы не занимаемся безответственной риторикой в отношении ядерного оружия. США готовы сдерживать российскую ядерную агрессию, но мы не поддадимся ядерному шантажу и не потерпим ядерного бряцания оружием и ядерного балансирования на грани".
Кроме того, по словам дипломата, Штаты пошли на уступки России и отменили испытания межконтинентальных ракет. А в ответ получили незаслуженный упрёк и угрозы.
То есть, слова Сергея Лаврова о том, что Россия озабочена судьбой мира в связи с опасностью ядерного кризиса Салливан воспринял как угрозу.
"Мы разогнались с нуля до сотни, перейдя от дискуссии об имплементации минских соглашений к ядерной войне", — посетовал американский дипломат, не пояснив, на чём такой вывод, собственно говоря, основан.
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