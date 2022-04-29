Spiegel: нападения на территорию России - сигнал населению страны

Участившиеся нападения на российскую территорию со стороны Украины немецкие эксперты, опрошенные изданием Der Spiegel, считают "посланием к российскому населению: Путин не может защитить вас".

Так, военный эксперт и ветеран вооружённых сил Германии Марк Хертлинг назвал атаки на Белгородскую, Курскую и Воронежскую области способом "показать врагу, что он уязвим на своей территории" и — заодно — "нанести вред российской логистике из-за потери топлива".

"Поскольку, согласно сообщениям, в последнее время в Курской и Белгородской областях два беспилотника были сбиты, можно предположить, что сравнительно недорогие устройства будут использоваться для нанесения ударов на российской территории", — сказал изданию эксперт.

По его словам, то, что серьёзных разрушений и материально-технических потерь нет — не особо важно, поскольку атаки были "скорее сигналом для российского населения" о том, что война может прийти в их дома.

Напомним, ранее "расширение конфликта на территорию России" одобрили в Лондоне и Вашингтоне.