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Автор Екатерина Широкова

Блинкен: США не могут подтвердить применение РФ химоружия на Украине

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после "тщательного расследования", американским специалистам не удалось найти доказательства тому, что Россия применяла химическое оружие на Украине.

Блинкен: США не могут подтвердить применение РФ химоружия на Украине

По словам Блинкена, все заявления западных коллег о якобы подобных инцидентах не подтвердились.

"Несмотря на это, мы крайне внимательно изучаем данный вопрос. Я не думаю, что мы смогли подтвердить это применение", - заявил госсекретарь на брифинге. - Но что касается применения химического оружия, я думаю, что здесь можно сказать, что мы ещё не подтвердили факт применения, но это то, на чём мы весьма сосредоточены".

Однако Блинкен подчеркнул, что американские специалисты продолжают изучать вопрос, так как химических агентов "очень много". Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что подобную информацию лучше обсуждать "за закрытыми дверями".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина энтони блинкен
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