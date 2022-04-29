Экс-боец нацбата: боевики "Айдара"* вымогали деньги и крышевали контрабандистов

Бывший боец украинского батальона "Айдар"*, которого осудили за наркоторговлю в России, рассказал, что боевики в основном занимались вымогательством денег у бизнесменов и крышевали контрабандистов.

По словам Дениса Сероуса, к некоторым предпринимателям приходили прямо домой, чтобы "стрясти" денег.

"Вымогали некоторые суммы денег там у бизнесменов. Могли прийти домой, вымогали деньги и средства", — рассказал Сероус РИА Новости.

По его словам, что касается контрабандистов, то чаще водителей останавливали и если они не хотели платить, фуру загоняли на "постой". Но бывали случаи, когда и вовсе отбирали и машину, и товар.

"На Золотом они организовали дорогу в ЛНР. Ну, там контрабанда, наверно, продукты питания, сигареты. И за это крышевали их", — пояснил экс-боец нацбата.

Сероус уточнил, что по слухам, "крыша" для контрабандистов приносила не менее миллиона в день, правда, в какой валюте, Сероус не уточнил.

* "Айдар" — националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.