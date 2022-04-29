Немцы против поставок оружия Киеву - они боятся войны в Европе

Рядовые немцы в большинстве своём не поддерживают решение Бундестага отправлять тяжёлое вооружение на Украину, поскольку опасаются, что продолжение поставок Киеву может привести к расширению конфликта на другие страны.

Напомним, в четверг немецкий парламент 586 голосами против 100 проголосовал за поставку Украине тяж`лого оружия, хотя канцлер Олаф Шольц предупредил на прошлой неделе, что запасы бундесвера почти закончились.

Недавний опрос, проведённый Telegram-каналом Kanzlerdaddy (Папочка канцлера — нем.) показал, что 56% немцев обеспокоены тем, что украинский конфликт может спровоцировать войну в Европе, и только 26% считают, что существует военное решение украинского кризиса.

Что говорили люди на улицах Берлина, отвечая на вопрос "отражает ли решение Бундестага волю народа?".

"Я думаю, что это ужасно. Это преступление. Немецкому оружию там не место”. "Это не хорошо, потому что нас втягивают в войну, которая не должна нас касаться. Возможно, это не самое популярное мнение, но я не хочу, чтобы война пришла сюда”. "Я думаю, что это только продлевает войну: больше страданий, больше смертей, больше проблем. Германия должна держаться подальше от этого”. "В некотором смысле мы должны отправить туда оружие, потому что, возможно, мы сможем быстро остановить это — быстро остановить Путина и быстро закончить эту войну. Но, может быть, это ухудшит ситуацию.”