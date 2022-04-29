The Times: "эпоха низких цен" в Европе окончена

"Эпоха низких цен" в Европе подошла к концу. Европейскому обществу грозят волнения и голод, пишет The Times.

В торговых точках по всей Европе продукты дорожают почти каждую неделю, а кризис на Украине усугубляет и без того резко растущие счета за электроэнергию. Как пишет издание, жители Европы всё больше возмущаются из-за повышения цен, в то время как власти пытаются ослабить ущерб.

Так, прежде низкая стоимость жизни достигалась в ущерб окружающей среде и за счёт импорта энергоносителей из России. Теперь волнения в европейском обществе "скорее всего неизбежны", так как у политиков не осталось возможностей для смягчения удара от увеличения стоимости жизни.

Напомним, нарушение логистических цепочек из-за событий на Украине приведёт к мировому кризису. В2023 году миру придётся пережить "один из крупнейших продовольственных кризисов в истории человечества".