Бойцы украинского нацбатальона "Айдар"* не чурались убийств и пыток в отношении своих сослуживцев, рассказал экс-боец Денис Сероус, осуждённый в России за распространение наркотиков.
По его словам, доходило и до крупных ссор, когда "айдаровцы"* применяли к сослуживцам даже гранаты.
"Один пошёл с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: а где он? — "Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит". Пошли, посмотрели, действительно, лежит", — экс-боец привёл в пример случай в беседе с РИА Новости.
Как подчеркнул Сероус, никто из командиров "не обратил внимания" на инцидент и виновные остались безнаказанными. По словам экс-боевика, подобные преступления происходят давно. К примеру, в 2015 году свои же "убрали" сослуживца, который должен был дать показания на суде против ещё одного "айдаровца"*.
Сероус уточнил, что на место "разборок" приезжали полицейские, но убитого бойца нацбатальона "оформили" как самоубийцу, а дело закрыли.
* "Айдар" — националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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