В США заявили о готовности снять санкции с России

Снятие введенных антироссийских санкций потребует как минимум прекращения боевых действий на Украине, заявил в ходе слушаний в палате представителей конгресса США госсекретарь Энтони Блинкен.

"Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде", — сказал глава американской дипломатии.

Так он ответил на вопрос, потребует ли отмена введённых в отношении Москвы ограничительных мер со стороны Вашингтона прекращения боевых действий на Украине.

Блинкена спросили, нужно ли РФ для достижения этой цели полностью вывести свои войска с Украины, однако он уклонился от вопроса.

Напомним, глава военного министерства Великобритании Джеймс Хеппи заявил, что Киев может использовать поставляемое Лондоном оружие для нанесения ударов по российской территории. По его словам, это никак не повлияет на международную обстановку и не приведёт к международной эскалации.