Стало известно о новых свидетельствах того, что военные инструкторы из Канады обучали неонацистов Украины. Об этом сообщил канадский телеканал CTV.
Журналистам удалось найти в социальных сетях доказательства того, что боевики "Азова" (против боевиков которого в РФ заведено уголовное дело) тренировались с канадскими инструкторами. Речь идёт о снимке члена "Азова" Кирилла Беркаля.
По данным телеканала, в аккаунте представлена также "нацистская символика и другие экстремистские взгляды".
Напомним, два взвода 13-й парашютно-драгунского полка ВС Франции, находящийся под контролем COS (Special Operations Command), переброшены на Украину в помощь ВСУ на 4 месяца. Министерство обороны Франции данную информацию не подтверждает, но и не опровергает.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.