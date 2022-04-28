Найдены доказательства обучения украинских неонацистов канадскими военными

Стало известно о новых свидетельствах того, что военные инструкторы из Канады обучали неонацистов Украины. Об этом сообщил канадский телеканал CTV.

Журналистам удалось найти в социальных сетях доказательства того, что боевики "Азова" (против боевиков которого в РФ заведено уголовное дело) тренировались с канадскими инструкторами. Речь идёт о снимке члена "Азова" Кирилла Беркаля.

По данным телеканала, в аккаунте представлена также "нацистская символика и другие экстремистские взгляды".

Напомним, два взвода 13-й парашютно-драгунского полка ВС Франции, находящийся под контролем COS (Special Operations Command), переброшены на Украину в помощь ВСУ на 4 месяца. Министерство обороны Франции данную информацию не подтверждает, но и не опровергает.