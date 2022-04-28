Украинский лидер Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, что страна готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
"Украина готова немедленно приступить к переговорам по эвакуации людей из Мариуполя и рассчитывает на поддержку ООН", — сказал глава государства.
Ранее генсек ООН говорил, что организация обсуждает подробности эвакуации мирных граждан из Мариуполя.
Напомним, представитель Народной Милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что в подземелье металлургического комбината "Азовсталь" может находиться генерал-лейтенант Вооружённых сил Канады Тревор Кадье.
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