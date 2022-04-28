Зеленский заявил Гутерришу о готовности к переговорам по эвакуации с "Азовстали"

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, что страна готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"Украина готова немедленно приступить к переговорам по эвакуации людей из Мариуполя и рассчитывает на поддержку ООН", — сказал глава государства.

Ранее генсек ООН говорил, что организация обсуждает подробности эвакуации мирных граждан из Мариуполя.

Напомним, представитель Народной Милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что в подземелье металлургического комбината "Азовсталь" может находиться генерал-лейтенант Вооружённых сил Канады Тревор Кадье.