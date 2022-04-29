Басурин: территория "Азовстали" может стать местом для мемориального парка

По мнению официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, вместо комбината "Азовсталь" может быть создан мемориальный парк в знак памяти о жертвах Мариуполя.

Басурин напомнил, что "Азовсталь" — это энергоёмкое и старое сооружение, возведённое ещё до Великой отечественной войны, и восстанавливать его просто нет смысла.

"Смысл его восстанавливать, если можно восстановить менее энергоемкие производства и дальше их развивать. А на этой площадке, может, разовьют парк памяти о тех жертвах, которые появились в Мариуполе, — предположил Басурин на канале "Россия 1".

До этого мэр Мариуполя Константин Иващенко уже говорил, что в планы города не входит восстановление завода "Азовсталь" после того, как закончится спецоперация.

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, сами жители Мариуполя должны решить, как поступить с "Азовсталью". Он признал, что промышленное производство комбината было экологически грязным, и это обстоятельство мешало Мариуполю стать настоящим курортом.