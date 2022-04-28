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Автор Юлиана Смирнова

ВС Украины могут начать сражение за Одессу с Приднестровья

Мир

Украинские военные уверены, что им удастся легко взять в плен военных РФ в Приднестровье.

ВС Украины могут начать сражение за Одессу с Приднестровья

25 апреля неизвестные обстреляли из гранатомётов здание Министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в Тирасполе. 26 апреля в поселке Маяк на территории ПМР, оказались повреждены две вышки радиосвязи. По мнению президента республики Вадима Красносельского, целью нападения может быть втягивание ПМР в украинский конфликт.

Киев понимает, что Россия не будет мириться с нацистами в Одессе, поэтому рано или поздно туда придут ВС РФ. Поэтому Приднестровье может играть в большую роль для украинского военного командования. Они будут стараться удержать одесское побережье, поэтому побережье Приднестровья для них имеет значение.

Для сохранения контроля над Одессой Киев может попытаться ударить по Оперативной группе войск РФ, находящейся сейчас в Приднестровье. Военный эксперт Сергей Ищенко в статье для "Свободной прессы" написал, что Украина сделает всё для проведения блицкрига ради сохранения Одессы.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы приднестровье
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