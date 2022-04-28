Во время любых конфликтов, в которых участвуют США, происходит огромное воровство бюджета. Об этом заявил депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя Pravda.Ru новость о намерениях США выделить Украине 33 млрд долларов.
По словам депутата, подобная ситуация с воровством бюджетных денег наблюдалась при конфликте в Афганистане, в Ираке и в других конфликтных ситуациях, где принимали участие Соединённые Штаты Америки.
"Я думаю, что и многие конгрессмены непосредственно участвуют в этих финансовых махинациях. И я думаю, что если не эту сумму, то близкую американцы могут поддержать.", — предположил Алексей Чепа.
Ранее стало известно, что администрация США в своем запросе на помощь Украине Конгрессу попросила выделить Киеву сумму в 33 млрд долларов.
"Этот законопроект нужен нам, чтобы поддержать Украину в её борьбе за свободу", — заявил Байден.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.