Депутат Чепа: США участвуют в денежных махинациях во время военных конфликтов

Во время любых конфликтов, в которых участвуют США, происходит огромное воровство бюджета. Об этом заявил депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя Pravda.Ru новость о намерениях США выделить Украине 33 млрд долларов.



По словам депутата, подобная ситуация с воровством бюджетных денег наблюдалась при конфликте в Афганистане, в Ираке и в других конфликтных ситуациях, где принимали участие Соединённые Штаты Америки.

"Я думаю, что и многие конгрессмены непосредственно участвуют в этих финансовых махинациях. И я думаю, что если не эту сумму, то близкую американцы могут поддержать.", — предположил Алексей Чепа.

Ранее стало известно, что администрация США в своем запросе на помощь Украине Конгрессу попросила выделить Киеву сумму в 33 млрд долларов.

"Этот законопроект нужен нам, чтобы поддержать Украину в её борьбе за свободу", — заявил Байден.