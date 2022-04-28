Марочко: Киев, не забирая тела своих погибших, умышленно занижает потери ВСУ

Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев, не забирая тела своих погибших, умышленно занижает потери ВСУ.

По словам Марочко, украинские пленные рассказывали, что они несколько месяцев не получали финансовой помощи от Киева. Киевские власти, по словам пленных, намеренно занижают число погибших, чтобы не выплачивать денежные компенсации их семьям.

"Мы неоднократно отмечали, что украинское командование кучно сгоняет свои подразделения в наиболее опасные квадраты <…> Конечно, наши военнослужащие пользуются такими моментами и уничтожают скопление украинской техники и живой силы противника", — заявил Марочко в беседе с "МК".

Марочко заявил, что некоторое время им была непонятна такая тактика Киева. Однако позже, благодаря разведданным, выяснилось, что военное руководство заинтересовано в уничтожении собственных сил.

"Причина в том, что часть территориальных образований и вооруженных формирований Украины финансируют так называемые украинские олигархи, которые вынуждены это делать, чтобы избежать санкций от своих же властей за сотрудничество с Российской Федерацией", — сказал Марочко.

Таким образом, украинское командование не выплачивает зарплаты военным и избегают компенсаций в случае их гибели, а миллиардеры, вступая в преступный сговор с Киевом, спасают свои деньги.

Большая часть погибших военных — это мобилизованные, смерти которых списывают в категорию "без вести пропавших". В таком случае компенсации семьям не выплачиваются, а олигархи минимизируют свои затраты.

Марочко подчеркнул, что киевские власти совсем не думают о своих людях. Они хотят, чтобы в котлах погибло как можно больше радикалов, потому что националисты угрожают руководству Киева.