Foreign Policy: Запад превращает Украину в новую Ливию

Крупные поставки вооружения на Украину превращают страну в новую горячую точку, какими ранее были Ливия и Сирия, пишет эксперт по Северной Африке и Ближнему Востоку Тарек Мегериси в статье для журнала Foreign Policy.

По словам автора материала, Запад очаровался романтическим образом Украины, несмотря на то, что ранее страна незаконно торговала оружием.

Мегериси напомнил, что в 2019 году Украина и Молдавия были важными посредниками при поставках оружия из Турции и ОАЭ в Сирию, что нарушало оружейное эмбарго, введённое Организацией Объединённых Наций.

Западная военная помощь Украине может привести к тому, что американские комплексы Javelin и Stinger могут попасть в руки террористических организаций, предупредил эксперт. Также он обратил внимание на то, что сейчас на Украину приезжают много иностранных наёмников, большая часть из которых — ультраправые экстремисты и националисты. После окончания военного конфликта эти лица вернутся в Европу и США с оружием.

"Возвращение ультраправых экстремистов на родину может усугубить нарастающий кризис, потому что они будут использовать свой боевой опыт, чтобы вербовать, тренировать и планировать новые акты насилия", — пишет Мегериси.

Продолжение поставок оружия Киеву может привести к новой волне внутреннего терроризма в ЕС и появлению в Восточной Европе крайне милитаризованного государства.