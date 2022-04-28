Коротченко: ключевая задача ВС РФ — полное уничтожение логистики ВСУ

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал ключевой задачей ВС РФ полное уничтожение логистики ВСУ.

Запад продолжает вооружать украинских военных и теперь отправляет на Украину тяжёлое вооружение, которое включает в себя гаубицы, бронетранспортеры и даже танки. Многие эксперты уверены, что военными поставками Запад лишь затягивает военную спецоперацию, а не помогает. Однако не все страны Европы отправляют Киеву оружие. Так, например, власти Румынии, Болгарии, Венгрии и Сербии отказались предоставлять военную поддержку Украине.

Игорь Коротченко в беседе с "ПолитЭкспертом" отметил, что необходимо ликвидировать поставки оружия ещё до того, как они попадают в руки ВС Украины и националистам. Военный эксперт рассказал, как это можно сделать.

По его словам, ВС РФ необходимо нарушить транспортную логистику автомобильной и железнодорожной инфраструктур.

"Поэтому нужно уничтожать, наносить ракетные удары по всей транспортной логистической инфраструктуре Украины в западных и южных областях страны. Наши солдаты не должны гибнуть от иностранного оружия", — заявил Коротченко.