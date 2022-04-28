Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал ключевой задачей ВС РФ полное уничтожение логистики ВСУ.
Запад продолжает вооружать украинских военных и теперь отправляет на Украину тяжёлое вооружение, которое включает в себя гаубицы, бронетранспортеры и даже танки. Многие эксперты уверены, что военными поставками Запад лишь затягивает военную спецоперацию, а не помогает. Однако не все страны Европы отправляют Киеву оружие. Так, например, власти Румынии, Болгарии, Венгрии и Сербии отказались предоставлять военную поддержку Украине.
Игорь Коротченко в беседе с "ПолитЭкспертом" отметил, что необходимо ликвидировать поставки оружия ещё до того, как они попадают в руки ВС Украины и националистам. Военный эксперт рассказал, как это можно сделать.
По его словам, ВС РФ необходимо нарушить транспортную логистику автомобильной и железнодорожной инфраструктур.
"Поэтому нужно уничтожать, наносить ракетные удары по всей транспортной логистической инфраструктуре Украины в западных и южных областях страны. Наши солдаты не должны гибнуть от иностранного оружия", — заявил Коротченко.
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