EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Болгарский премьер Петков заявил, что не боится нападения России на Болгарию

Мир

Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что не боится вторжения российской армии в страну из-за поставок вооружения Украине, поскольку верит в Североатлантический альянс.

Болгарский премьер Петков заявил, что не боится нападения России на Болгарию

Журналист газеты Monde сказал Петкову, что многие жители Болгарии испытывают страх перед возможным нападением России в случае оказания военной помощи Украине.

"Я верю в НАТО: нападение на одну из наших стран означает нападение на все страны, которые являются членами альянса. И России известен этот факт", — подчеркнул премьер.

Он отметил, что Польша, Румыния, Германия, Франция, Великобритания или же США открыто помогают Украине, и ничто не помешает Болгарии делать то же самое.

Следует отметить, что Россия никогда не заявляла о планах нападения на Болгарию, которую, к слову, неоднократно спасала от захватчиков в 19 и 20 веках. Так, по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов Болгария была освобождена от османского ига и стала независимой. С тех пор 3 марта в стране отмечается День освобождения.
В 1944 году Красная армия освободила Болгарию от немецко-фашистских захватчиков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато болгария
Sberbank
Новости
Марочко: Киев, не забирая тела своих погибших, умышленно занижает потери ВСУ
Число погибших в ДТП в Подмосковье за первый квартал 2022 года упало на 10%
Байден посвятил свою речь Украине: "Диктаторы продолжают распространять насилие"
В небе над Белгородской областью система ПВО сбила украинскую ракету
Генпрокурор Украины: у домработницы Медведчука нашли 467 тысяч долларов
Foreign Policy: Запад превращает Украину в новую Ливию
Военкор Сладков: "азовцы"* ошиблись, потребовав допустить ООН и Красный Крест
Коротченко: ключевая задача ВС РФ — полное уничтожение логистики ВСУ
Болгария призвала граждан в Молдавии уехать из-за осложняющейся ситуаци
Болгарский премьер Петков заявил, что не боится нападения России на Болгарию
Популярное
Мир. Новости мира
Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.

Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
ВФУ в панике покидают опорные пункты на заводе "Азовсталь"
Силовые структуры
Майор Волына из подвала "Азовстали" просит спасти гарнизон Мариуполя
Игорь Буккер Кого ненавидит Запад — Путина или Россию? Игорь Буккер Любовь Степушова Россия должна срочно вводить эмбарго на экспорт в ЕС нефти и газа Любовь Степушова Ирина Шлионская За исчезновениями людей в Сан-Франциско могут стоять маньяки или наркобизнес Ирина Шлионская
Силовые структуры
Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать
Мир. Новости мира
Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины
Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов
Мир. Новости мира
Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов
Последние материалы
Кого ненавидит Запад — Путина или Россию?
Сам Сталин велел ставить мишку на все советские серийные машины ЯАЗ в 1945 году
Россия должна срочно вводить эмбарго на экспорт в ЕС нефти и газа
В небе над Белгородской областью система ПВО сбила украинскую ракету
Генпрокурор Украины: у домработницы Медведчука нашли 467 тысяч долларов
Экс-морпех армии США Джон Роджерс печатает автомобили на 3D-принтере
Foreign Policy: Запад превращает Украину в новую Ливию
Военкор Сладков: "азовцы"* ошиблись, потребовав допустить ООН и Красный Крест
Коротченко: ключевая задача ВС РФ — полное уничтожение логистики ВСУ
Можно ли обмануть алкотестер с помощью "антиполицая", кофе или лаврового листа?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников