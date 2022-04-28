Болгарский премьер Петков заявил, что не боится нападения России на Болгарию

Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что не боится вторжения российской армии в страну из-за поставок вооружения Украине, поскольку верит в Североатлантический альянс.

Журналист газеты Monde сказал Петкову, что многие жители Болгарии испытывают страх перед возможным нападением России в случае оказания военной помощи Украине.

"Я верю в НАТО: нападение на одну из наших стран означает нападение на все страны, которые являются членами альянса. И России известен этот факт", — подчеркнул премьер.

Он отметил, что Польша, Румыния, Германия, Франция, Великобритания или же США открыто помогают Украине, и ничто не помешает Болгарии делать то же самое.

Следует отметить, что Россия никогда не заявляла о планах нападения на Болгарию, которую, к слову, неоднократно спасала от захватчиков в 19 и 20 веках. Так, по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов Болгария была освобождена от османского ига и стала независимой. С тех пор 3 марта в стране отмечается День освобождения.

В 1944 году Красная армия освободила Болгарию от немецко-фашистских захватчиков.