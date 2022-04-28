МО ФРГ о поставках вооружения на Украину: "Наши возможности ограничены"

Глава оборонного ведомства Германии Кристина Ламбрехт заявила, что возможности немецкого государства в поставках вооружения на Украину практически исчерпаны из-за неисправности боевой техники.

"Например, на бумаге у нас 350 боевых машин пехоты "Пума". А в действительности — только 150 из них реально боеспособны. 150! Можно говорить, что наши возможности ограничены. Ситуация с боевым вертолетом "Тигр" ничем не отличается — только 9 из 51 машины могут взлететь", — сказала она в ходе своего выступления в Бундестаге.

Ранее генерал СБУ заявил, если у ФРГ и других стран-членов НАТО закончилось вооружение для Киева, они должны профинансировать приобретение Украиной оружия у Соединённых Штатов. Иностранное вооружение уже вовсю используется украинской армией, но надо ещё.