Британцы посоветовали полякам и немцам "закатать рукава и копать уголь"

Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали отказ Польши от оплаты российского газа в рублях и ответного решения РФ приостановить экспорт "голубого топлива" в эту страну.

Пользователь Kayzai написал, что "экономические санкции — это не улица с односторонним движением", и если ты вводишь санкции против РФ, то жди ответных действий.

Юзер с ником null признался, что уже отключил в своей квартире отопление из-за резко выросших цен на газ.

Другой читатель Daily Mail напомнил, что Польша обладает огромными залежами угля. Он призвал поляков "закатать рукава" и начать копать уголь, чтобы заменить им поставки российского газа. Bob_1234 посоветовал немцам приступить к аналогичным земляным работам по добыче твёрдого топлива.

Uareallstupid написал, что теперь "эко-воины" наконец-то поймут, каково жить без российского газа. Он добавил, что будет интересно посмотреть, как долго Польша продержится без энергоресурсов из РФ.

С 1 апреля Россия перевела расчёты за оплату газа от недружественных стран в рубли. Те страны, которые откажутся осуществлять операции в российской валюте, будут признаны нарушителями договора, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Ранее "Газпром" сообщил, что с 27 апреля компания приостанавливает экспорт газа в Болгарию и Польшу, поскольку эти государства отказались оплачивать энергоресурсы в рублях. Также компания пригрозила сокращением транзита в третьи страны, если Болгария и Польша будут незаконно отбирать газ, предназначенный для других государств.