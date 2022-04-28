После того, как "Газпром" отключил прямые поставки российского газа Польше, она всё равно продолжает его покупать. Только теперь из Германии, путём реверса, приобретая по 30 миллионов кубометров в сутки, об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома".
"После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", — проинформировали представители "Газпрома".
С 27 апреля "Газпром" полностью перекрыл поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа перейти на новую схему оплаты в рублях. Польский газовый концерн PGNiG сообщил в свою очередь, что продолжает своевременно вносить оплату в рамках ранее заключённых соглашений, и на платежи в рублях переключаться не намерены.
Кроме того, в Польше считают, что "Газпром" нарушил свои обязательства по Ямальскому соглашению, и они вправе предъявить к российскому поставщику свои официальные претензии.
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