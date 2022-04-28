После прекращения поставок Польша продолжает покупать российский газ реверсом

После того, как "Газпром" отключил прямые поставки российского газа Польше, она всё равно продолжает его покупать. Только теперь из Германии, путём реверса, приобретая по 30 миллионов кубометров в сутки, об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома".

"После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", — проинформировали представители "Газпрома".

С 27 апреля "Газпром" полностью перекрыл поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа перейти на новую схему оплаты в рублях. Польский газовый концерн PGNiG сообщил в свою очередь, что продолжает своевременно вносить оплату в рамках ранее заключённых соглашений, и на платежи в рублях переключаться не намерены.

Кроме того, в Польше считают, что "Газпром" нарушил свои обязательства по Ямальскому соглашению, и они вправе предъявить к российскому поставщику свои официальные претензии.