Санду об объединении с Румынией: "Пока народ этого не хочет"

Лидер Молдавии Майя Санду заявила, что объединение с Румынией возможно только, если молдавский народ поддержит данную идею.

"Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет. Пока народ этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель", — цитирует президента Молдавии тележурнал Jurnal TV.

Отмечается, что соответствующее решение может быть принято только по результатам референдума.

Ранее бывший глава правительства Молдавии Юрий Лянкэ заявил, что войска республики не смогут самостоятельно защитить государство в случае вооруженного конфликта, поэтому Кишинёву стоит объединиться с Бухарестом, дабы получить покровительство НАТО и Евросоюза.