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Автор Владимир Васютченко

Коротченко предрёк "предельно жёсткую" реакцию РФ на польских военных на Украине

Мир

Попытка реализации идеи польских властей ввести войска в западную часть Украины будет расценена РФ как агрессия, заявил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя Pravda.Ru заявление главы СВР Сергея Нарышкина о планах Варшавы установить военно-политический контроль над "своими историческими владениями".

Коротченко предрёк "предельно жёсткую" реакцию РФ на польских военных на Украине

"Мы будем расценивать это как агрессию со всеми вытекающими последствиями, включая необходимость, как сказал президент Путин, "ответно-встречных ударов"… Реакция РФ будет предельно жёсткой. Это будет реакция ответно-встречных ракетных ударов", — сказал эксперт.

Коротченко назвал польский план по освоению украинской территории самоубийственным и усомнился, что у него есть шансы на успех.

Ранее Нарышкин заявил о получении СВР сведений о планах Польши по взятию под контроль западной части Украины. На эту территорию предполагается ввести польские войска в качестве миротворческого контингента для постепенного перехвата контроля над расположенными там стратегическими объектами. По словам главы СВР, впоследствии в Польше надеются получить в управление территорию, занятую "миротворцами".

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы игорь коротченко
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