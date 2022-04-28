Коротченко предрёк "предельно жёсткую" реакцию РФ на польских военных на Украине

Попытка реализации идеи польских властей ввести войска в западную часть Украины будет расценена РФ как агрессия, заявил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя Pravda.Ru заявление главы СВР Сергея Нарышкина о планах Варшавы установить военно-политический контроль над "своими историческими владениями".

"Мы будем расценивать это как агрессию со всеми вытекающими последствиями, включая необходимость, как сказал президент Путин, "ответно-встречных ударов"… Реакция РФ будет предельно жёсткой. Это будет реакция ответно-встречных ракетных ударов", — сказал эксперт.

Коротченко назвал польский план по освоению украинской территории самоубийственным и усомнился, что у него есть шансы на успех.

Ранее Нарышкин заявил о получении СВР сведений о планах Польши по взятию под контроль западной части Украины. На эту территорию предполагается ввести польские войска в качестве миротворческого контингента для постепенного перехвата контроля над расположенными там стратегическими объектами. По словам главы СВР, впоследствии в Польше надеются получить в управление территорию, занятую "миротворцами".