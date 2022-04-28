По словам болгарского премьера Кирила Петкова, его страна отказывается принимать условия, выдвинутые Россией относительно поставок газа.
Петков заявил, что болгарские власти уступать не собираются, потому что не хотят стать причиной разногласий в Евросоюзе.
"Нам действительно нужно действовать вместе и действовать быстро. Потому что мы не уступим. Никто не имеет права в одностороннем порядке менять условия контракта. Если бы мы уступили, то это была бы первая трещина в европейской семье, а Болгария не станет причиной этой трещины", — сказал Петков в интервью газете Monde.
Премьер добавил, что на имеющихся запасах газа Болгария может продержаться месяц и даже больше. По его словам, ситуацию спасёт возведение нового интерконнектора с Грецией, который должен быть готов к концу июня, а также совместные закупки сжиженного газа силами Еврокомиссии.
Помимо этого, Болгария ожидает содействия в поставках газа из Азербайджана.
С 27 апреля "Газпром" полностью перекрыл поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа перейти на новую схему оплаты в рублях.
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