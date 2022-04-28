Премьер Петков: Болгария не примет условия РФ насчёт оплаты газа

По словам болгарского премьера Кирила Петкова, его страна отказывается принимать условия, выдвинутые Россией относительно поставок газа.

Петков заявил, что болгарские власти уступать не собираются, потому что не хотят стать причиной разногласий в Евросоюзе.

"Нам действительно нужно действовать вместе и действовать быстро. Потому что мы не уступим. Никто не имеет права в одностороннем порядке менять условия контракта. Если бы мы уступили, то это была бы первая трещина в европейской семье, а Болгария не станет причиной этой трещины", — сказал Петков в интервью газете Monde.

Премьер добавил, что на имеющихся запасах газа Болгария может продержаться месяц и даже больше. По его словам, ситуацию спасёт возведение нового интерконнектора с Грецией, который должен быть готов к концу июня, а также совместные закупки сжиженного газа силами Еврокомиссии.

Помимо этого, Болгария ожидает содействия в поставках газа из Азербайджана.

С 27 апреля "Газпром" полностью перекрыл поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа перейти на новую схему оплаты в рублях.