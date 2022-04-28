Лукашенко: к Союзному государству могут присоединиться станы бывшего СССР

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко убеждён, что к Союзному государству, которое создают Москва и Минск, могут присоединиться другие государства и прежде всего республики бывшего Советского Союза.

Белорусский президент отметил, что видит большой интерес регионов России к сотрудничеству с Белоруссией, что помогает строить Союзное государства с учётом интересов обеих сторон.

"Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства — Белоруссия и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза", — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Белоруссия и Россия вполне способны развиваться и самостоятельно строить свою жизнь, без помощи и вмешательства Запада.