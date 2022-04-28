В Штатах запретили проведение "Бессмертного полка"

Сопредседатель центрального штаба международного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров заявил, что в Штатах запретили проведение шествия.

"Даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы" запрещено", — подчеркнул Макаров во время пресс-конференции.

Ранее власти Киргизии призвали местных жителей не принимать участие в мероприятии "Бессмертного полка" в военной форме со знаком "Z", который является символом военной спецоперации России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. Президент Молдавии Майя Санду запретила в стране георгиевскую ленточку. Политолог Армен Гаспарян заявил, что за такое "надо бить в лицо".