Эксперт Кондратьев: Германия сама виновата в проблемах с оплатой газа в рублях

Германия, национализировав компанию Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T), создала себе множество проблем, в том числе с оплатой российского газа рублями. Об этом заявил замглавы Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, комментируя в интервью Pravda.Ru информацию об отказе Газпромбанка принимать платёж от GM&T.

По словам эксперта, GM&T была принудительно национализирована правительством Германии. Как отметил специалист, статус договора этой организации с Газпромбанком, который до этого считался материнской компанией, мог измениться.

"Это собственность "Газпрома", у него её отобрали. Здесь может возникнуть очень много казусов, которые создала сама Германия после национализации компании. Возможно, "Газпром" не был готов продолжать сотрудничество, ведь другие европейские покупатели смогли осуществить платежи в рублях за российский газ", — пояснил Кондратьев.

Эксперт подчеркнул: GM&T уже пытается достичь новых договорённостей с "Газпромом", чтобы в дальнейшем провести операцию с деньгами. Он добавил, что компания вряд ли откажется от российского газа.

По данным Bloomberg, Газпромбанк не принял рублёвый платёж за голубое топливо от GM&T. В публикации сказано, что Евросоюз рискует столкнуться с дефицитом газа из-за проблем с поставками.