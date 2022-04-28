Захарова: Запад провоцирует Киев на удары по России и испытывает её терпение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что западные лидеры открыто призывают украинские власти использовать переданное оружие для нападения на нашу страну. Как подчеркнула дипломат, подобные провокации вызовут жёсткий ответ Москвы.

"Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность", — отметила Захарова во время брифинга.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Москва в случае атаки на территорию России нанесёт удары высокоточным оружием по центрам принятия решений в Киеве. При этом военных не остановит присутствие западных советников в подобных местах, подчеркнули в ведомстве.