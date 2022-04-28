Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что благодаря стараниям стран военного блока Украина превратилась в скопище наёмников и террористов.
"Украина при помощи стран НАТО, вложивших значительные силы в военную и идеологическую подготовку местных националистов, превратилась в центр скопления террористов и наёмников всех мастей", — отметила она в ходе брифинга.
Ранее дипломат подчеркнула, что инициатива США о признании РФ страной-спонсором терроризма в случае её реализации не останется без ответа с российской стороны.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность внесения России в список стран — спонсоров терроризма в связи с событиями на Украине.
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