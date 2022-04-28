Экс-премьер Молдавии предлагает объединиться с Румынией для защиты страны

Бывший глава правительства Молдавии Юрий Лянкэ заявил, что войска республики не смогут самостоятельно защитить государство в случае вооруженного конфликта, поэтому Кишинёву стоит объединиться с Бухарестом, дабы получить покровительство НАТО и Евросоюза.

"Кишинев мало что может сделать для своей защиты в случае вооруженного конфликта на левом берегу Днестра… На мой взгляд, единственный сценарий — объединение с Румынией, мы сразу же попадаем под зонтик безопасности НАТО и Европейского Союза", — цитирует слова экс-премьера румынское радио Antena 3.

Ранее сообщалось, что вполне вероятно, что дестабилизация руками украинцев работает на унию Румынии и Молдавии. Появилась возможность решить вопрос об объединении двух румыноговорящих стран под рассказы о "российском вторжении".