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Автор Елена Былкина

Илон Маск грозит купить Coca-Cola, чтобы вернуть в состав напитка кокаин

Мир

Американский предприниматель Илон Маск после приобретения социальной сети Twitter* за $44 млрд вознамерился купить компанию Coca-Cola для необычной цели.

Илон Маск грозит купить Coca-Cola, чтобы вернуть в состав напитка кокаин

Гений космоса и технологий сообщил о своих далеко идущих планах. Маск вознамерился вернуть изначальную рецептуру напитку Coca-Cola, в состав которого в конце 19 века входили листья коки, которые представлялись "отличным заменителем алкоголя".

Заявление Маска прокомментировала Ксения Собчак.

"Великий человек велик во всем", — написала журналистка под новостью.

Директор и владелец компании LiveInternet, интернет-предприниматель, экс-советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко считает, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск приобрёл Twitter*, чтобы "войти в политику".

* соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы илон маск герман клименко
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