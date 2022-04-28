Американский предприниматель Илон Маск после приобретения социальной сети Twitter* за $44 млрд вознамерился купить компанию Coca-Cola для необычной цели.
Гений космоса и технологий сообщил о своих далеко идущих планах. Маск вознамерился вернуть изначальную рецептуру напитку Coca-Cola, в состав которого в конце 19 века входили листья коки, которые представлялись "отличным заменителем алкоголя".
Заявление Маска прокомментировала Ксения Собчак.
"Великий человек велик во всем", — написала журналистка под новостью.
Директор и владелец компании LiveInternet, интернет-предприниматель, экс-советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко считает, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск приобрёл Twitter*, чтобы "войти в политику".
* соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.
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