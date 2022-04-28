Кива: представители Офиса президента Украины стали гражданами Британии

Оппозиционный политик Илья Кива проинформировал, что в качестве гарантий безопасности представители Офиса президента Владимира Зеленского и их члены семей получили от главы правительства Великобритании Бориса Джонсона паспорта Соединённого Королевства.

"Офис Президента Зеленского со своими семьями поучили гражданство Великобритании, как гарантии своей безопасности от Бориса Джонсона", — написал он.

Также он добавил, что представители ОП за три года у руля украинского государства стали миллиардерами, а украинцам оставили нищую страну.

"Удачный бизнес-проект у лицедеев из "95 квартала": за три года превратились в долларовых миллиардеров и получили гражданство желанной страны! А вам — уничтоженная страна, десятки тысяч трупов и батько-сифилитик — Бандера*!!!" — подытожил Кива.

Степан Бандера* - лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).