AC: США стали рабами Украины в противостоянии с Россией

США уже не видят разницу между своими интересами и той выгодой, которую получает Украина от сотрудничества с Вашингтоном. Об этом сообщает The American Conservative.

Автор материала Даг Бэндоу считает, что власти США забыли, какую страну они представляют на международной арене, желая угодить другим государствам, в том числе Украине.

В этой связи журналист напомнил о призыве первого президента США Джорджа Вашингтона избегать политической услужливости.

"Нация, которая потакает другой нации в привычной ненависти или привычной привязанности, в какой-то степени становится рабской. Она — раб своей вражды или привязанности", — процитировал Бэндоу политика.

При этом журналист добавил, что после того, как Штаты начали демонстративно поддерживать Украину, аналитические центры США превратились в "пиар-агентов Киева". Он убеждён: такая политика позволяет американским властям манипулировать общественным мнением.

На этом фоне, пояснил Бэндоу, всё сильнее ощущается противостояние между США и РФ.