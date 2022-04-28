МВД ЛНР: разведки США и Великобритании планируют провокации в Приднестровье

Иностранные разведывательные службы планируют провокации в Приднестровье для ликвидации непризнанной республики. Об этом заявил помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселёв.

По его словам, разведки США и Великобритании хотят, чтобы Молдова совместно с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) полностью ликвидировала Приднестровье.

"Думаю, скорее всего, Ми-6, ЦРУ хотят сделать там большую провокацию в отношении Молдовы", — подчеркнул Киселёв в интервью РИА Новости.

25 и 26 апреля в Приднестровье зарегистрировали несколько терактов. Для обеспечения безопасности граждан в регионе ввели "красный" уровень террористической угрозы. Кроме того, глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отменил массовые мероприятия на День Победы.

Ранее власти Молдавии отказались от предложения Киева силой захватить Приднестровье, заявив, что они стремятся реинтегрировать регион только с помощью политических средств.