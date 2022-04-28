Командир взвода морпехов ВСУ сообщил о плохой подготовке британцев

Командир десантно-штурмового взвода первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ Сергей Старчук, который сложил оружие и сдался в плен отметил, что военная подготовка британских наёмников оставляет желать лучшего даже для уровня украинской армии.

"Они были не очень хорошей подготовки даже для армии Украины. Аслина я перевел в другое подразделение, так как он не вытягивал физически. Много ел, был в слабой физической форме и был ленив. Пинер, хоть ему и 48 лет, нормально тянул", — цитирует РИА Новости морпеха, рассказавшего об одном из своих подчинённых.

Ранее сообщалось, что морпехи и Нацгвардия (в/ч 3057, недавно числившаяся в составе нацполка "Азов"*) покидают опорные посты, оставляя в укрепрайонах оружие и амуницию.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.