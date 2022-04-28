Захарова: идея признать РФ спонсором терроризма – мера идиотического характера

Инициатива США о признании РФ страной-спонсором терроризма в случае её реализации не останется без ответа с российской стороны, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

"Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы … ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать", — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала "Соловьев Live".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность внесения России в список стран — спонсоров терроризма в связи с событиями на Украине.

"Мы рассматриваем это… Юристы это изучают", — цитирует ТАСС заявление Блинкена на слушаниях в комитете по ассигнованиям в конгрессе США.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, американские власти могут внести какую-либо страну в список спонсоров терроризма только по итогам тщательного анализа её действий.