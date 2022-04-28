Политолог Сосновский посоветовал Байдену "разговаривать с кроликом"

Словам президента США Джозефа Байдена уделяется слишком много внимания. Они ничего не значат. Такое мнение высказал немецкий политолог и журналист Александр Сосновский.

Эксперт заметил, что Америка уже доказала что любые слова и договорённости можно менять и отменять, оправдывая это защитой чего угодно — свобод, прав, демократии, преступных режимов или собственных интересов. Поэтому верить Байдену и всерьёз воспринимать его заявления нельзя.

"Пусть с кроликом разговаривает — тот это любит", — посоветовал журналист.

Его поддержали и подписчики из России. Вот как они прокомментировали пост политолога в соцсети.

"Правильно поменьше о Байдене, побольше о кроликах". "Буду смотреть, не хочу пропустить шоу Альцгеймера или Паркинсона!". "Больше интересует. кому он руку пожмёт после речи". "Да просто хочется увидеть ещё какой-нибудь прикол с этим дементным дедом. Конечно, по-хорошему, по-людски, его бы пожалеть, но этот тот самый случай, когда этот дед — злобное существо, которое на закате своей жизни не думает о добре, а сеет вокруг хаос и смерть". "Шоу с больным человеком даже смотреть стыдно! Замучили старика… Ещё и поддержкау него больше 45 процентов… Это сколько же у них не здоровых в стране?! У нас тут тоже был бог Кузя, так у него полно последователей было… Народ охотно верит идиотам, удивительно!". "Пусть не забудет после выступления пожать воздуху руку". "Байден выступит… А потом выступит Псаки и будет пояснять, что хотел сказать Байден, и что он совсем не то имел в виду, и что говорил он не как президент, а по своим ощущениям…". (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, в Белом доме анонсировали очередное выступление Байдена по Украине 28 апреля в 17.45 по московскому времени.