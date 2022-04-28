Словам президента США Джозефа Байдена уделяется слишком много внимания. Они ничего не значат. Такое мнение высказал немецкий политолог и журналист Александр Сосновский.
Эксперт заметил, что Америка уже доказала что любые слова и договорённости можно менять и отменять, оправдывая это защитой чего угодно — свобод, прав, демократии, преступных режимов или собственных интересов. Поэтому верить Байдену и всерьёз воспринимать его заявления нельзя.
"Пусть с кроликом разговаривает — тот это любит", — посоветовал журналист.
Его поддержали и подписчики из России. Вот как они прокомментировали пост политолога в соцсети.
"Правильно поменьше о Байдене, побольше о кроликах".
"Буду смотреть, не хочу пропустить шоу Альцгеймера или Паркинсона!".
"Больше интересует. кому он руку пожмёт после речи".
"Да просто хочется увидеть ещё какой-нибудь прикол с этим дементным дедом. Конечно, по-хорошему, по-людски, его бы пожалеть, но этот тот самый случай, когда этот дед — злобное существо, которое на закате своей жизни не думает о добре, а сеет вокруг хаос и смерть".
"Шоу с больным человеком даже смотреть стыдно! Замучили старика… Ещё и поддержкау него больше 45 процентов… Это сколько же у них не здоровых в стране?! У нас тут тоже был бог Кузя, так у него полно последователей было… Народ охотно верит идиотам, удивительно!".
"Пусть не забудет после выступления пожать воздуху руку".
"Байден выступит… А потом выступит Псаки и будет пояснять, что хотел сказать Байден, и что он совсем не то имел в виду, и что говорил он не как президент, а по своим ощущениям…".
(Орфография и пунктуация авторов сохранены).
Напомним, в Белом доме анонсировали очередное выступление Байдена по Украине 28 апреля в 17.45 по московскому времени.
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