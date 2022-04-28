Стремоусов исключил возвращение Херсонской области под контроль Украины

Освобождённая от националистов Херсонская область не вернётся под контроль Украины. Об этом заявил зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он отметил, что область намерена развиваться без Киева. По его словам, власти Украины больше не смогут навязывать региону свою "нацистскую политику", которая направлена на уничтожение населения и самобытности народов.

"Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключён. Это невозможно", — сказал Стремоусов.

Он считает, что у региона есть перспективное будущее. Как пояснил Стремоусов, руководству Херсонской области нужно будет восстановить её экономику.

При этом зампредседателя военно-гражданской администрации подчеркнул: никаких референдумов на территории региона проводить не планируется.

Ранее Стремоусов сообщал, что Херсонская область отказывается от украинской валюты и переходит на российские рубли.