Конфискация имущества россиян в западных странах не останется без ответа со стороны властей РФ, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Без ответных мер такие действия Запада не останутся", — написал сенатор в своём Telegram-канале.
По словам Клишаса, в случае проведения конфискации имущества российских граждан и организаций в странах Запада российскими властями будут приняты "сопоставимые меры". Сенатор пригрозил Западу расширением применения института конфискации в отношении иностранного имущества в РФ.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не планируют возвращать активы российских бизнесменов, конфискованные в рамках введённых против РФ санкций.
Конгресс США одобрил законодательную инициативу, которая разрешает американским властям продавать конфискованные активы россиян, а вырученные средства направлять на оказание помощи Киеву.
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На данный момент российские военные решают задачу по ликвидации украинской группировки на донецкой дуге.