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Автор Владимир Васютченко

Клишас пообещал сопоставимый ответ на конфискацию имущества россиян на Западе

Мир

Конфискация имущества россиян в западных странах не останется без ответа со стороны властей РФ, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Клишас пообещал сопоставимый ответ на конфискацию имущества россиян на Западе

"Без ответных мер такие действия Запада не останутся", — написал сенатор в своём Telegram-канале.

По словам Клишаса, в случае проведения конфискации имущества российских граждан и организаций в странах Запада российскими властями будут приняты "сопоставимые меры". Сенатор пригрозил Западу расширением применения института конфискации в отношении иностранного имущества в РФ.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не планируют возвращать активы российских бизнесменов, конфискованные в рамках введённых против РФ санкций.

Конгресс США одобрил законодательную инициативу, которая разрешает американским властям продавать конфискованные активы россиян, а вырученные средства направлять на оказание помощи Киеву.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы андрей клишас джейк салливан
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