Криминальная хроника в польских СМИ почти ежедневно рассказывает о "подвигах" гостей, приехавших из Украины:
По словам европейских экспертов, "это только начало", потому как социальная напряжённость, вызванная "стремительным ростом численности населения городов", будет только расти, ведь возникнут проблемы с трудоустройством, усугубится жилищный кризис, да и качество жизни "хозяев"-поляков станет ухудшаться.
Согласно принятому 12 марта Закону "О помощи гражданам Украины", все беженцы бесплатно получают медицинское обслуживание и образование, а при приёме на работу имеют равные с поляками гарантии. По факту же — для них все блага предоставляются в приоритетном порядке.
И это полбеды. Как рассказывают граждане Польши в соцсетях, многие из них уже потеряли работу "из-за наплыва украинских гастарбайтеров", которые "размахивают своими флагами и скачут с кричалками на площадях на непрекращающихся митингах, требуя воевать за них с Россией".
Опасаясь навлечь на себя гнев властей и либеральной общественности, рядовые поляки высказываются в соцсетях и комментариях под статьями в СМИ.
Но общий настрой должен заставить политиков и чиновников задуматься:
"Какой равный доступ к медицине? Бесплатный и безоговорочный доступ к медицинской помощи в Польше имеет только беженец. Поляк не имеет бесплатной и безусловной медицинской страховки. То, что приезжий из Украины имеет бесплатно, поляку строит денег. Почему журналисты так нагло лгут об этом равном доступе?".
"Красивые украинские джипы, Мерседесы и Лексусы паркуются бесплатно в Кракове, а тупой поляк со своим "фиакром" должен платить. UA в роскоши, а поляки пусть и дальше платят".
"Настоящие проблемы начнутся, когда у них закончатся деньги со всякого социала, которым их сейчас осыпают. Начнутся кражи, грабежи. Мировая экономика топает к глобальной рецессии и безработице. И нехватке средств к существованию".
"Это уже выходит боком. Их нужно выталкивать, переселять, депортировать — сотнями тысяч. Правительственная пропаганда приведет к гражданской войне".
Вот такая примерно обстановка сейчас в Польше. Правительство считает беженцев по головам, народ наблюдает за нарастанием "социальной несправедливости". А поток из Украины не иссякает.
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