Военкор Сладков: Украина может легко уничтожить Приднестровье

Приднестровье так манит Украину, поскольку там расположен крупный склад боеприпасов, вывезенных из Европы после вывода советских войск. Всё это "добро" можно захватить и использовать по назначению. Такое мнение высказал журналист ВГТРК Александр Сладков.

Он отметил, что Приднестровье для России это надёжный плацдарм, ожидающий прихода армий РФ и ЛДНР. Там живут верные люди, которых нельзя дать в обиду, — их нужно защитить и, возможно, признать.

Но для Украины это арсенал, насчитывающий 20 тысяч тонн боеприпасов, 2,5 тысячи железнодорожных вагонов мин, снарядов, гранат и тому подобного, пояснил военкор.

"Если Украина потеряет надежду воспользоваться этим арсеналом, она попытается его уничтожить. Сделать это будет легко: москитный налет мини-коптеров и воронка размером со сто бассейнов вместо Приднестровья обеспечена", — заключил Сладков.

Ранее, 27 апреля, появилась информация о попытке украинских диверсантов подойти к военным складам в Колбасне в ПМР.