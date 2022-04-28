National Review: украинский кризис привёл к холодной войне на нефтяном рынке

На нефтяном рынке началась новая холодная война из-за кризиса вокруг Украины. Об этом заявил журналист Джозеф Салливан в статье для National Review.

По его словам, после окончания прежней холодной войны РФ стала участницей мирового рынка нефти, где на конечную стоимость энергоносителя влияли лишь его сорт и транспортные расходы.

На фоне украинского кризиса, пояснил автор, ситуация изменилась. Он убеждён: существование единого рынка нефти следует рассматривать как воплощение господства глобализации на сырьевом рынке.

Салливан подчеркнул, что закон единой глобальной цены можно было применить к нефтяной сфере до начала событий на Украине, ведь сейчас нефть марки Urals продаётся с большим дисконтом по отношению к Brent.

"По своему характеру и масштабам крах глобализации на нефтяном рынке отличается от того, что мы наблюдали с момента окончания холодной войны", — указал Салливан.

Он добавил, что в нынешних условиях Запад вынужден платить за российскую нефть больше, чем "остальной мир, включая Китай". Индия, уточнил журналист, сможет даже сэкономить 40 миллиардов долларов в год, перейдя на энергоресурсы из РФ.