Anadolu: ЕС перевёл РФ 47 миллиардов евро за энергоресурсы с начала спецоперации

С начала российской спецоперации на Украине Европейский союз перевёл Москве 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов. Об этом сообщает Anadolu.

По данным турецкого агентства, эта сумма демонстрирует сильнейшую зависимость ЕС от российских газа и нефти. В статье сказано, что у Европы фактически отсутствует возможность введения жёсткого эмбарго на поставки энергетических ресурсов из РФ.

Anadolu подчёркивает: каждый день ЕС платит Москве по 450 миллионов долларов за нефть и по 400 миллионов долларов за природный газ.

"С начала спецоперации РФ на Украине было переведено свыше 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов", — утверждает автор материала.

Он считает, что в случае введения запрета на поставки российских нефти и газа в Европу стоимость этих ресурсов существенно возрастёт. При этом сниженный природный газ, пояснил журналист, не станет полноценной альтернативой для ЕС.