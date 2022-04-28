Ищенко: если Приднестровье не вспыхнет сейчас, его всё равно подожгут

На фоне украинского кризиса на западных рубежах бывшего СССР ситуация с каждым днём становится всё менее устойчивой. Особенную тревогу вызывает происходящее вокруг Приднестровья.

Политолог Ростислав Ищенко не исключает, что на территории самопровозглашённой республики могут начаться полномасштабные боевые действия.

По словам обозревателя МИА "Россия сегодня", в роли поджигателя выступят США, которые заинтересованы в усугублении конфликта между Россией и Восточной Европой. И потому пытаются развязать между ними войну ещё до того, как "окончательно рухнет Украина".

То есть, чем раньше полыхнёт Приднестровье, тем более "довольны" будут американские политики. И им очень не нравится, что ни Молдавия, претендующая на ПМР, ни Румыния — главная наперсница Кишинёва, ни даже демонстративно-русофобская Польша войны этой не хотят.

Но первый шаг уже сделан: на территории Приднестровья были совершены два теракта, в которых Тирасполь обвиняет Украину. А та, в свою очередь, активно продвигает мысль о том, что надо как можно скорее регион "захватывать и устанавливать там молдавскую власть"

"Момент истины наступит после начала наступления российских войск на Правобережье. Если европейцы в этот момент не решатся начать "гуманитарную интервенцию", то потом уже будет поздно", — подчеркнул Ищенко в интервью изданию "Украина.ру".