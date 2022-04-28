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Автор Ольга Лебедева

Ищенко: если Приднестровье не вспыхнет сейчас, его всё равно подожгут

Мир

На фоне украинского кризиса на западных рубежах бывшего СССР ситуация с каждым днём становится всё менее устойчивой. Особенную тревогу вызывает происходящее вокруг Приднестровья.

Ищенко: если Приднестровье не вспыхнет сейчас, его всё равно подожгут

Политолог Ростислав Ищенко не исключает, что на территории самопровозглашённой республики могут начаться полномасштабные боевые действия.

По словам обозревателя МИА "Россия сегодня", в роли поджигателя выступят США, которые заинтересованы в усугублении конфликта между Россией и Восточной Европой. И потому пытаются развязать между ними войну ещё до того, как "окончательно рухнет Украина".

То есть, чем раньше полыхнёт Приднестровье, тем более "довольны" будут американские политики. И им очень не нравится, что ни Молдавия, претендующая на ПМР, ни Румыния — главная наперсница Кишинёва, ни даже демонстративно-русофобская Польша войны этой не хотят.

Но первый шаг уже сделан: на территории Приднестровья были совершены два теракта, в которых Тирасполь обвиняет Украину. А та, в свою очередь, активно продвигает мысль о том, что надо как можно скорее регион "захватывать и устанавливать там молдавскую власть"

"Момент истины наступит после начала наступления российских войск на Правобережье. Если европейцы в этот момент не решатся начать "гуманитарную интервенцию", то потом уже будет поздно", — подчеркнул Ищенко в интервью изданию "Украина.ру".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина молдавия приднестровье ростислав ищенко
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