Захарова: антироссийское "санкционное ружьё" стало "самострелом" для Евросоюза

"Санкционное ружьё" против РФ, которое США вложили в руки Евросоюза, в итоге оказалось "самострелом" для европейской экономики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя заявление Госдепа США о готовящемся эмбарго на российскую нефть, дипломат подчеркнула: введённые Евросоюзом ограничительные меры в отношении Москвы стали одной из ключевых причин замедления роста ВВП в Европе.

"Если прежние пакеты санкций стали ружьём-самострелом для европейцев, то теперь американцы и британцы активно вкладывают своим европейским партнёрам в руки настоящий дробовик — призывают к энергетической блокаде", — отметила Захарова.

Она добавила, что ВВП Европы, согласно прогнозу МВФ, потеряет до трёх процентных пунктов, если Брюссель будет и дальше следовать советам США.

По словам Захаровой, подобные прогнозы не останавливают "отчаянных евростратегов", которые призывают усилить давление на Россию вплоть до поставок оружия Киеву.