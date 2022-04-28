Литовкин: прекратить поставки вооружения на Украину можно, ударив по станции Чоп

Нанесение удара по станции Чоп в Закарпатье лишит Запад возможности поставок тяжёлой техники на Украину по железной дороге. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Эксперт пояснил в беседе с Украина.ру, что на станции Чоп вагоны "переобувают" с европейской узкой колеи на российскую широкую.

Способов доставить оружие на Украину осталось всего два: автомобильным транспортом и железнодорожным, заметил аналитик. Самолёты не могут приземлиться, так как почти все аэродромы уничтожены, добавил он.

Напомним, 25 апреля Россия применила высокоточное оружие, чтобы уничтожить тяговые подстанции в ряде областей Украины.

Ранее председатель Межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов заявил, что для остановки поставок оружия на Украину необходимо бить по железнодорожным путям. Удары по станции, где меняют колёса, по его мнению, не столь эффективны.