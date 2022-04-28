Советник главы ОП Украины Алексей Арестович постоянно делает "глубокомысленные" прогнозы и заявления.
Например, он недавно заявил, что Украина может завоевать Приднестровье за считанные часы.
По его словам, у Молдавии могут быть крупные неприятности, и чтобы их не произошло, необходимо обратиться за помощью к Киеву. Ну или к Румынии, говорит Арестович.
А Тирасполь он назвал территорией суверенной Молдавии.
Украинский нацист, член партии УНА-УНСО* Дмитрий Корчинский сделал ещё более "сильные" заявления. Он полагает, что ВСУ может захватить ПМР и без разрешения Молдавии.
По его словам, Кишинёв, хоть и немного поддерживает Тирасполь, но делает это вяло. А Украине "додушить этот московский анклав" — пара пустяков. Ибо защищать Приднестровье будут только "доходяги и мутные люди".
Сегодня Корчинский хочет получить должность гауляйтера Приднестровья, в 1991 г. он там воевал.
"На время придушения я бы хотел возглавить местную администрацию, которая постепенно передавала бы все в руки Молдовы. Я заслужил. Я был там первым. Обращаюсь к офису президента Украины: понятно, что у вас есть всякие приголубленные, но я был там первым. Я должен возглавить временную администрацию Приднестровья", — напрямую заявляет Корчинский.
* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
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