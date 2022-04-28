Корчинский рвётся в гауляйтеры: Киев вынашивает планы по захвату Приднестровья

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович постоянно делает "глубокомысленные" прогнозы и заявления.

Например, он недавно заявил, что Украина может завоевать Приднестровье за считанные часы.

По его словам, у Молдавии могут быть крупные неприятности, и чтобы их не произошло, необходимо обратиться за помощью к Киеву. Ну или к Румынии, говорит Арестович.

А Тирасполь он назвал территорией суверенной Молдавии.

Украинский нацист, член партии УНА-УНСО* Дмитрий Корчинский сделал ещё более "сильные" заявления. Он полагает, что ВСУ может захватить ПМР и без разрешения Молдавии.

По его словам, Кишинёв, хоть и немного поддерживает Тирасполь, но делает это вяло. А Украине "додушить этот московский анклав" — пара пустяков. Ибо защищать Приднестровье будут только "доходяги и мутные люди".

Сегодня Корчинский хочет получить должность гауляйтера Приднестровья, в 1991 г. он там воевал.

"На время придушения я бы хотел возглавить местную администрацию, которая постепенно передавала бы все в руки Молдовы. Я заслужил. Я был там первым. Обращаюсь к офису президента Украины: понятно, что у вас есть всякие приголубленные, но я был там первым. Я должен возглавить временную администрацию Приднестровья", — напрямую заявляет Корчинский.

* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.