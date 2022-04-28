Украинские боевики рвутся захватывать Приднестровье

Несмотря на то, что Молдавия отказалась от предложений Киева "по-быстрому захватить Приднестровье", политические деятели Незалежной продолжают эту идею развивать. И отказываться от захватнических планов не намерены.

Так, Дмитрий Корчинский, объявленный Россией в розыск укронацист, член партии УНА-УНСО*, заявил, что Украине "вообще не нужно" разрешение властей Молдавии на захват региона:

"Одна бригада ВСУ легко решит эту проблему, с которой Кишинёв носится много лет - очистить Приднестровье от всего промосковского и московского, что там есть. И Молдавии останется только установить там свою власть. А украинские и румынские военные помогут. Если им это не нужно, тогда мы это сделаем, потому что есть угроза -опасный московский анклав".

Кстати, Корчинский без ложной скромности сообщил р личном интересе "в этом деле": он претендует на должность гауляйтера Приднестровья, на том основании, что в 1991 году воевал за ПМР с Молдавией.

Российский политолог Сергей Марков считает, что настоящая причина агрессивной риторики "деятелей" Украины кроется в невысказанном ими желании захватить оружейные склады в Колбасной, расположенные на территории Приднестровья, чтобы пополнить истощившиеся арсеналы.

Кстати, эти склады одними из первых были обстреляны при провокации в Приднестровье, в которой власти региона подозревают как раз-таки ВСУ.

* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.